Трагедия на Киевщине. 12-летний школьник повесился во дворе своего дома

Ребенок жил вместе с мамой, отцом, тремя сестрами и двумя братьями.
Ребенок повесился на орехе, который рос в его дворе. Тело ребенка обнаружила его мать, сообщает "Весник-Переяславщины".
По этой информации, мальчик переехал из Киева со своей семьей в село Мазинки десять лет назад. Жил вместе с мамой, отцом, тремя сестрами и двумя братьями. Учился в 5 классе. Был спокойным, в конфликты не вступал, никаких изменений в поведении и настроении в последнее время замечено не было.
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