Трагедия на Киевщине. 12-летний школьник повесился во дворе своего дома

Ребенок жил вместе с мамой, отцом, тремя сестрами и двумя братьями.

Тело ребенка обнаружила его мать flickr.com

В селе Мазинки Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 12-летний школьник покончил жизнь самоубийством.

Ребенок повесился на орехе, который рос в его дворе. Тело ребенка обнаружила его мать, сообщает "Весник-Переяславщины".

По этой информации, мальчик переехал из Киева со своей семьей в село Мазинки десять лет назад. Жил вместе с мамой, отцом, тремя сестрами и двумя братьями. Учился в 5 классе. Был спокойным, в конфликты не вступал, никаких изменений в поведении и настроении в последнее время замечено не было.

Подробнее на тему читайте в материале "Украину захлестнула волна самоубийств. И знаете почему?".

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