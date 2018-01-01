"Трагедия не укладывается в голове". СМИ назвали возможную причину самоубийства героя АТО

Ситуация с ремонтом "Николаевского международного аэропорта" остается сложной, узнали журналисты.

Владислав Волошин мог покончить с собой из-за проблем с ремонтом николаевского аэропорта novosti-n.org

Летчик-герой АТО, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин мог покончить с собой из-за финансовых проблем, возникших в ходе ремонта на объекте.

Ситуация с ремонтом в аэропорту остается сложной — прежде всего, из-за "непоняток" в системе финансирования, рассказал "Новостям-N" один из работников аэропорта, близко знавший погибшего.

"Остается нерешенным вопрос с задолженностью за уже произведенные работы…", — отметил собеседник.

Председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко прокомментировал смерть героя на своей странице в Facebook. "… трагическое событие до сих пор не укладывается в голове", — написал чиновник.

Владислав Волошин мог покончить с собой из-за проблем с ремонтом николаевского аэропорта facebook.com/Олексій Савченко

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве в собственной квартире. Героя АТО срочно госпитализировали, но в больнице скорой медицинской помощи он скончался.