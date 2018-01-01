Трагедия под Хмельницким: в ДТП погибла целая семья

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1 / 3 Под Хмельницким в аварии погибла семья (hm.npu.gov.ua)

Смертельная авария произошла сегодня днем.

На въезде в село Прибугское (находится под Хмельницким) столкнулись грузовой и легковой автомобили — Iveco и Volkswagen, погибла семья из трех человек, в частности, один ребенок.

Скончались люди, ехавшие в легковушке, выжила, но попала в больницу, ее пассажирка — 12-летняя девочка, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции Хмельнитчины.

"По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сам водитель Volkswagen, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям говорится, что смертельная авария произошла в пятницу, 20 июля, около 11:14, машины столкнулись лоб в лоб. "… погибли три человека (из них один ребенок, 2014 года рождения), и травмированы четыре человека (из них один ребенок 2006)", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик, погибли десять человек, в регионе 21 числа объявлен траур. Узнать главные подробности кровавого ДТП можно здесь.

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