Трагедия в Черкасской области. В результате пожара погибли родители вместе с сыном

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1 / 4 В Черкасской области в результате пожара погибли трое (@MNSCHERKASY)

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.

В воскресенье утром, 4 февраля, в Черкасской области в результате пожара в доме погибли пожилая супружеская пара и их сын.

Трагедия произошла в селе Гельмязов Золотоношского района, сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Чтобы добраться до места пожара, спасатели из районного центра преодолели более 30 километров. Согласно плана привлечения сил и средств на тушение пожара были также привлечены и волонтеры из местной пожарной команды села Гельмязов", — говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома были обнаружены тела трех человек без признаков жизни.

Как выяснилось позже, погибшие —76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын.

Спасатели предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.

Напомним, ранее в Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей.