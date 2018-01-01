Transparency International подала в суд на Порошенко

Антикоррупционеры требуют отменить указ о назначении Жебривского аудитором НАБУ.

Прямий

Украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International, "Центр противодействия коррупции" и общественная организация "Автомайдан" подали иск против президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает "Капитал", общественники потребовали отменить указ о назначении Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Назначение Жебривского противоречит закону о Национальном антикоррупционном бюро, - отмечается в иске. - Назначенный президентом аудитор не отвечает критериям, определенным в требованиях к претенденту на эту должность".

Жебривский, утверждают антикоррупционеры, не имеет значительного опыта работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или в международных организациях, а также в органах досудебного расследования на Украине.

Антикоррупционные организации считают, что наличие Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой работе бюро.

13 июня Порошенко уволил Жебривского с должности главы Донецкой военно-гражданской администрации и назначил одним из трех аудиторов НАБУ.

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