Трехуровневое образование и первоклассники без конкурса. В Минобразования представили изменения для школ

В ведомстве предлагают украинцам высказать свои замечания по дискуссионным пунктам закона.

Образование в школах будет трехуровневым УНИАН

Министерство образования и науки Украины обнародовало законопроект "О среднем образовании" , изменения к которому можно предлагать до 1 июня, в том числе на электронный адрес zakon@mon.gov.ua.

"Согласно закону Украины "Об образовании", в документе закрепляется трехуровневая система общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование - в течение 5 лет, а профильное - в течение 3 лет", - говорится в рецензии, опубликованной на сайте МОН.

Среди изменений - запрет зачисления детей на конкурсной основе в начальную школу. Однако в старшей школе подростков должны будут зачислять на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.

В документе детально прописаны вопросы финансовой и управленческой автономии средних школ. Указан также регламент по избранию и увольнению директора школы, а также полномочия родительских комитетов.

Также МОН официально планирует ввести новые термины: обеспечение качества полного общего среднего образования, институциональный аудит, академическая доброчестность, ассистент ребенка с особыми образовательными потребностями и другие.

Напомним, все ученики первых классов, которые пойдут в школу в 2018 году, бесплатно получат от датской компании Lego развивающие конструкторы. Соответствующий меморандум подписали фонд Lego Foundation и Министерство образования и науки Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram