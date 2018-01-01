"Трендеть - не мешки носить". В Сети высмеяли фразу Турчинова о быстром разгроме российских войск на Донбассе

По мнению секретаря СНБО, на победу над российскими оккупационными войсками ВСУ хватит нескольких недель.

Александр Турчинов ТСН

Военнослужащие ВСУ в течение нескольких недель могут разбить подразделения российских войск, находящихся на оккупированных территориях Донбасса.

Такое мнение высказал заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Если говорить откровенно, то пребывающие там (на Донбассе, - ред.) сейчас оккупационные войска, а это два армейских корпуса и несколько батальонно-тактических групп, подчиненных 8-й армии Южного военного округа РФ, могут быть разбиты нашими Вооруженными Силами в течение нескольких недель", − цитирует его портал "Гордон".

Кроме того, секретарь СНБО отметил важность "реальной оценки врага" во время планирования военной операции. По его словам, решающим в этом аспекте является вопрос – "Сколько дополнительных дивизий президент России Владимир Путин бросит против Украины?".

"Фактически у нас война идет не с какими-то фейковыми ДНР/ЛНР, а с Российской Федерацией. Именно ее вооруженные силы противостоят нам и на востоке, и в Крыму", - резюмировал Турчинов.

Данные высказывание секретаря СНБО скептически и саркастически восприняли пользователи украинского сегмента Facebook.

Турчинов был гарантом территориальной целостности государства, а не гарантировал ее. За это – от 12 до 15 лет!!! Скажу очень дипломатично - за потерю части территории придется отвечать, рано или поздно, он прекрасно это понимает, и не только ему одному, будет интересно, очень интересно ... Продали часть страны и сказки рассказывают", "Трендеть - не мешки носить", - написали они.

Напомним, ранее Турчинов рассказал, как Путин просчитался по поводу Украины.