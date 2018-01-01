Украинцев опрашивали сотрудники Киевского международного института социологии.

Боевики группировки "ДНР" YouTube винят РФ и ее сторонников в войне на Донбассе, около трети − колеблется, а 15% − винят Украину.

Именно о таком положении вещей свидетельствует опрос, проведенный в феврале нынешнего года сотрудниками Киевского международного института социологии по заказу ОО "Детектор медиа".

"52% придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты (хотя это одновременно показывает, что 15% возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение), – говорится в отчете.

Кроме того, 43% респондентов считают, что в Крыму и "ДНР" / "ЛНР" преследуют украинцев и украиноязычных (против 10%, которые считают, что в Украине преследуют русских и русскоязычных людей).

Кроме того, треть опрошенных видят в стране наступление на свободу слова, 33% полагают, что в Украине слишком много контролируемых из России СМИ, а 38% не имеют определенного мнения по данному вопросу.

В целом, согласно опросу, только в западной части Украины относительно доминирования "проукраинской" интерпретации событий и о поддержке действий руководства страны.

Респонденты из центра Украины 55% обвиняют РФ / сепаратистов в начале войны (Украину винят 14%, 31% "не определились").

На юге и востоке страны только треть полагает, что войну начали РФ и сепаратисты (на Украину возлагают ответственность 17-18%, остальные не определились).

Напомним, раенее соцсети удивил опрос в Запорожье по поводу войны на Донбассе.