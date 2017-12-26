Тревожный звонок. Военный эксперт рассказал об улучшении подготовки боевиков на Донбассе

Созданная россиянами на оккупированных территориях система баз и складов боеприпасов себя не оправдала.

Вражеская артиллерия на Донбассе

На оккупированном Донбассе Россия провела ряд серьезных изменений в созданных ею "корпусах", что привело к значительному повышению уровня подготовки боевиков.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Во-первых, 2017 год начался с довольно мощной эскалации. Январь-начало февраля — это события в Авдеевке, когда противник довольно таки серьезно и мощно проводил обстрелы и попытки наступательных операций тактического уровня. В то же время, по нашим данным, россияне проводили тестирование той системы логистики оккупационных войск, которую они создали на Донбассе. Во-вторых, система управления. И везде у них обнаружились проколы", — отметил Тымчук.

По словам эксперта, оказалось, что созданная россиянами на оккупированных территориях система баз и складов боеприпасов себя не оправдала. Во время эскалации боевики не смогли выдержать на тактическом уровне.

Как пишет "Апостроф", серьезные недостатки были выявлены и в системе управления.

"После этого россияне сделали серьезный шаг — переподчинение "первого армейского корпуса ДНР" и "второго армейского корпуса ЛНР". Если ранее они были в оперативном подчинении центра территориальных войск Южного военного округа РФ, то после этого, с марта 2017 года, оба армейских корпуса были переведены в подчинение восьмой общевойсковой армии РФ. Соответственно, все оперативные планы стали рисоваться в штабах восьмой российской армии, как и рисуются сегодня", — поясняет Тымчук.

В данном контексте он также упоминает частые проверки так называемых "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР", которые вскрыли колоссальные схемы воровства.

"Для нас все эти события не принесли какого-то облегчения в ведении боевых действий. Россияне взялись очень сильно за дисциплину, за управляемость, за комплектование профессионально подготовленными кадрами своих подразделений", — констатирует эксперт, добавляя, что оккупанты вплотную занялись подготовкой специалистов по востребованным специальностям.

По мнению Тымчука, последние обстрелы в районе Новолуганского и Травневого показали значительное улучшение подготовки артиллеристов боевиков.

"То есть те мероприятия, которые в основном проводились на протяжении сентября-декабря 2017 года, дают плоды, и это тревожный звонок для нас, с одной стороны", — резюмирует он.

Напомним, ранее журналист рассказал о тактике боевиков на Донбассе.