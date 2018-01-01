Троица-2018: когда выходной, а когда на работу

Православный христианский праздник отмечается через 50 дней после Пасхи.

В 2018 году Троица выпала на 27 мая. tatarstan-mitropolia.ru

Выходных в мае-2018 в Украине

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Причем в конце месяца украинцев ждет еще один долгий уик-энд.

Выходные на Троицу-2018 в Украине

Православный христианский праздник отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2018 году Троица выпадает на 27 мая.

Согласно КЗоТ Украины, выходным днем будет не только традиционно воскресенье, но и следующий после праздника понедельник. Таким образом, майские выходные по случаю Троицы-2018 продлятся три дня – с 26 мая по 28 мая включительно.

Напомним, в Кабмине определились с переносом рабочих дней на 2018 год.

Троица-2018: как отмечать

Праздник назвали в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Христос, прежде чем вознестись на небеса. Поэтому этот день напоминает о святой Троице – трех известных проявлениях Всевышнего в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Главным символом Троицы считается береза: ее веточками украшают храмы и дома на праздник. Люди берут веточки и с собой в церковь, дабы освятить их там. После освящения такие ветви считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами.

Празднование начинается еще накануне, оно включает в себя всенощное бдение. Во время праздничной службы на Троицу священнослужители и прихожане возносят благодарственные молитвы Господу и всем святым.

После праздничной службы верующие спешат домой, чтобы продолжить празднование за праздничным столом. В этот день на стол принято подавать праздничный каравай и разнообразные мясные блюда. Традиционным напитком на Троицу считается квас.

В этот день принято тепло поздравлять не только родню, но и своих друзей, знакомых и соседей, желает им света и добра.

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