Троица в Украине-2018: откуда пошла и зачем нужен праздник

О празднике читателям "Главреда" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Троица, по сути, является днем рождения Церкви. tatarstan-mitropolia.ru

День Святой Троицы является двунадесятым праздником и именуется еще Пятидесятницей, поскольку празднуется на 50 день после Пасхи Христовой.

Троица-2018 православная и католическая

Католическая Троица не совпадает с Пятидесятницей, она празднуется на неделю позже. Однако в этом году Троица у католиков и православных совпала, так как в Римско-католической церкви Пасха отмечалась 1 апреля.

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Значение праздника Троица

Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел рассказал, что после Своего славного Воскресения Господь Иисус Христос являлся ученикам Своим, собранным всем вместе и по отдельности.

В день Своего славного Вознесения Господь, возносясь и благословляя учеников Своих, обещал им дать Утешителя – Святого Духа. И хотя ученики не совсем понимали, что это значит, они верили слову Господнему, и каждый день собирались для молитвы, чтения Святого Писания в доме на горе Сион и в Иерусалимском храме. С ними пребывала и Пресвятая Богородица.

И вот однажды, во время пребывания на молитве в Сионской горнице, они услышали шум, подобный сильному ветру. И внезапно они увидели в воздухе огненные языки. Этот огонь был сродни тому, который сходит ежегодно в Иерусалиме на Пасху: он не обжигал.

Языки огня опустились на головы апостолов и пребывавшей с ними Девы Марии. И все, кто находился в горнице, "исполнишася вси Духа Свята", почувствовали внутреннюю необыкновенную силу и заговорили на разных языках, которых не знали прежде. Это было даровано Господом для проповеди Евангелия по всему миру.

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"Обратите внимание, что в Сионской горнице были простые галилейские рыбаки – апостолы – очень робкие, неученые люди, а вышли твердо убежденные вестники истины и Слова Христова. С этого момента они получили четкое представление о Боге-Отце, о Сыне, Который пострадал за род человеческий, и о Духе Святом, Который утешает и освящает Благодатью каждого. Они познали Святую Троицу! Таким образом день Святой Троицы или Пятидесятницы положил основание Церкви Христовой на земле", – пояснил митрополит Павел.

То есть этот день, по сути, является днем рождения Церкви.

"Должен заметить, что это произошло в тот день Пятидесятницы, когда, согласно Ветхому Завету, на Синайской горе был дан закон иудеям – десять заповедей. И в этот же день Господом нашим Иисусом Христом был дан новый закон жизни, свободы, любви", – подчеркнул настоятель лавры.

Получив такое дарование свыше, апостолы были напуганы, но Дух Святой сделал их бесстрашными и сильными. И они, исполняя повеление Господне, начинают проповедовать народу на разных языках, ничего и никого не боясь.

"У святителя Феофана Затворника сказано, что сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, явление огненных языков в дыхании бурном – это первый вдох человечества жизнью Божественной. К тому времени погрязшее в грехах человечество было мертво. Но благодаря дыханию Духа Святого оно обрело дыхание через Церковь, а именно через таинства и священнодейства", – отметил митрополит Павел.

И добавил: "Сейчас, к сожалению, появляется много сект и так званых "церквей", привлекая к себе людей ложными таинствами, непонятными обрядами, открывающими путь в ад. И в круговороте всех религиозных течений от человека требуется способность отличить Святую Соборную Апостольскую Церковь от всевозможных "псевдоцерквей". Духи злобы поднебесной дерзают соблазнять даже Церковь, подобно как сатана в пустыне искушал Самого Христа. Важно это понять, различить и сделать правильный выбор".

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Троица: без чего не было бы праздника

Пятидесятницы бы не было, если бы не было Голгофы. Господь, приняв смерть на Кресте, победил дьявола, Своим Воскресением Он победил смерть, а дар Духа Святого – искуплен Его кровью. И через эту Величайшую Жертву в истории человечества открылось небо для человека.

"Дух Святой как третья ипостась Святой Троицы дает нам постоянное присутствие Воскресшего Христа. Но для того чтобы приблизиться к Христу всем сердцем своим, всею душею, мы должны жить по закону любви. Как сказано у Иоанна Богослова: "Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь" (1 Ин.4.8). Мы не сможем приблизиться к Богу, если не будем любить друг друга", – подчеркнул Владыка Павел.

Что же такое любовь истинная? По словам митрополита, это не стремление к наслаждению, это не благодарность за хорошее отношение, это не эгоистичная любовь к самому себе: "Любовь истинная – это полная отдача себя другому! Когда мы посвящаем себя другому, отказываясь от своих желаний и пристрастий – это и есть наша маленькая жертва и исполнение Божественного закона любви".

"У святого Василия Великого сказано, что Дух Святой совершенствует творение Божье, а значит, совершенствует и нас с вами. На самом деле без Бога невозможно ничего сделать, потому что рано или поздно такие идеи рассыпаются в прах", – отметил настоятель лавры.

Очень ярким примером тому является строительство Вавилонской башни – показательный образ человеческой гордыни. И закончилась эта идея, только начавшись, с шумом. А сколько подобных строений, крепостей, башен, памятников было за все это время? Но это лишь на время согревало человеческую гордыню, а со временем подвергалось разрушениям и забвению. А иногда человек, пытаясь что-то сотворить, отвергая Бога, не только не достигал цели, но подобные действия приносили страдания людям.

"Поэтому на все наши начинания мы должны призывать Господа в помощь. Тогда все пойдет во благо. Дарами Духа Святого человек очищается от грехов и путем покаяния способен восстановить в себе утерянный образ Божий", – подчеркнул Владыка Павел.

Что такое Троица

У преподобного Серафима Саровского сказано: "Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человека преисполняется неизреченной радостью, и Дух Божий радостотворит все, к чему бы ни прикоснулся".

"Да, человек меняется, становится другим. И каждый должен стремиться к Богу своими мыслями, чувствами, делами. Иногда человеку сложно понять Триединство Бога. Многие задаются вопросом, что такое Троица? Что такое Троица, можно рассказать на примере солнца. Солнце – Бог-Отец, лучи – Бог-Сын, тепло – Дух Святой. Но этот пример лишь только дает представление о троичности Бога", – пояснил митрополит.

Есть такое предание. Как-то блаженный Августин, прогуливаясь по берегу моря, размышлял о тайне Святой Троицы. Здесь же он увидел мальчика, который вырыл ямку в песке и переливал туда воду, зачерпывая ракушкой с моря. Блаженный Августин поинтересовался, зачем он это делает. Мальчик ответил: "Я хочу вычерпать все море в эту ямку!" Августин, улыбнувшись, сказал, что это невозможно. На что мальчик ему ответил: "А как же ты своим умом пытаешься исчерпать неисчерпаемую тайну Господню?" И тут же мальчик исчез.

"Да, тайны Господни сокрыты для человеческого понимания. Но в то же время Тайна Святой Троицы напоминает нам о том, что мир необъясним и не стоит искать объяснений, закономерностей, стечений обстоятельств… Мы должны услышать сердцем голос Божий! Я сердечно поздравляю всех вас, братья и сестры, с великим и радостным Днем Святой Пятидесятницы! И желаю вам принять в этот день в свои сердца благодать Святого Духа, которая "немощная врачующая и оскудевающая восполняющая", изменит вас и из робко стоящих в вере, сделает убежденными носителями веры истинной. С праздником! Да хранит вас всех Господь!" – призвал митрополит Павел.

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