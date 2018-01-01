"Трудно без плана". На Днепропетровщине учителя "втихаря" сожгли пакет найденной школьниками травы

Что и говорить - педагоги сработали очень "продуманно" и "находчиво".

В Сурско-Литовской сельской школе на Днепропетровщине педагоги сожгли пакет найденном учениками неизвестной травы, крайне похожей на коноплю.

Части растения с характерным резким запахом изначально были спрятаны в ремонтируемом школьном спортзале вместе с устройством для курения, сообщает портал "ТСН".

История о том, как педагоги не стали отдавать траву полицейским на экспертизу, стала достоянием общественности благодаря ученице 8-го класса Юлие и его матери.

По словам учителей, найденная трава была "амброзией" и они сожгли ее по приказу директора. Причины, по которым педагоги пошли на этом поступок, будут выяснять в местном Управлении образования и полиции.

Напомним, на Киевщине в доме нашли кусты элитной и дорогстоящей конопли.

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