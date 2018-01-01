"Трупов могло быть сотни". Рубан планировал теракты с Захарченко — Луценко

У нас есть очень серьезные доказательства, заявил генпрокурор.

Владимир Рубан в зале суда УНИАН

Руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем "ДНР" Александром Захарченко, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировал при этом с Захарченком и планировал террористический акт", — рассказал Луценко в эфире телеканала Zik.

Генпрокурор отметил, что у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия — трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе — с минометами, автоматами и гранатами", — заявил Луценко.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Владимира Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.