Туалет-"пианино". Опубликованы фото ужасных условий жизни бойцов АТО на полигоне

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1 / 2 Так выглядит WC для бойцов ВСУ

Ощущение, что на дворе 1941 год, пишут в Сети.

В Сети опубликованы фото ужасного состояния туалета для военнослужащих ВСУ на одном из украинских полигонов.

"Так выглядит WC для бойцов, вернувшихся из зоны АТО на полигон отдохнуть от войны. Ребята прозвали его "пианино". Что там про НАТОвские стандарты в армии? Победили? А ощущение что на дворе 1941", — рассказала в Facebook волонтер из Винницы Т.Гайда.

Напомним, ранее бойцы ВМС Украины показали "скотские" условия проживания на базе.

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