Тука назвал ориентировочное время следующего этапа обмена пленными

Такую информацию чиновник озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

Заместитель главы украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, что надеется на старт следующего этапа освобождения украинских заложников в январе-феврале нынешнего года.

Такое заявление он сделал в эфире канала "112 Украина".

"Я надеюсь, возможно, даже в январе, в феврале (начнется следующий этап освобождения заложников - ред)", - сказал Тука.

Напомним, первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и террористами "ЛНР"/ "ДНР" состоялся в конце минувшего года.