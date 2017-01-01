Тука рассказал, когда может пройти новый этап обмена пленными на Донбассе

Обмен пленными выгоден Путину перед выборами, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Возвращение пленных на Донбассе Скриншот с сайта apostrophe.ua

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука увязал эти сроки с выборами президента РФ в марте, так как это выгодно для нынешнего президента России Владимира Путина.

"Очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", — заявил Тука в эфире телеканала "NewsOne".

Напомним, ранее Украина и представители террористических "ЛДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.

Последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.