Тука рассказал, почему не начали платить освобожденным из плена боевиков "Л/ДНР" людям

Чиновник выступил от имени Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Георгий Тука "Главред"

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не может начать выплаты денежной помощи людям, освобожденным из плена боевиков "ЛНР" / "ДНР", поскольку все еще не получило их списки.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Георгий Тука во вторник, 3 апреля, в Киеве, сообщает агентство "Укринформ".

"В прошлый понедельник Служба Безопасности публично отчиталась, что в наше министерство передала список из 72 человек. На основании этого перечня граждан мы можем начать делать выплаты им. Но, на вчерашний вечер, до сих пор мы этот список не получили", – сказал чиновник.

Напомним, ранее Тука рассказал, скольких российских военных, участвовавших в аннексии Крыма, удалось индентифицировать.