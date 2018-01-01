Тука рассказал, почему не начали платить освобожденным из плена боевиков "Л/ДНР" людям

Чиновник выступил от имени Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Об этом заявил заместитель главы ведомства Георгий Тука во вторник, 3 апреля, в Киеве, сообщает агентство "Укринформ".
"В прошлый понедельник Служба Безопасности публично отчиталась, что в наше министерство передала список из 72 человек. На основании этого перечня граждан мы можем начать делать выплаты им. Но, на вчерашний вечер, до сих пор мы этот список не получили", – сказал чиновник.
Напомним, ранее Тука рассказал, скольких российских военных, участвовавших в аннексии Крыма, удалось индентифицировать.