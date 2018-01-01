Тука возмущен реакцией на предложение Путина провести референдум на Донбассе

Чиновник считает, что украинская оппозиция в этом вопросе показала отсутствие патриотизма.

Тука считает, что в украинской оппозиции состоят не патриоты "Главред"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что информацию о якобы предложении Владимира Путина во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом о проведении референдума на Донбассе весьма неоднозначно восприняли в Украине.

"У меня нет никаких сомнений, что Путин мог дать такие предложения, и что он их предложил, я вполне допускаю. Меня больше удивили, мягко говоря, не предложения Путина, а реакция наших разного калибра оппозиционеров", - цитирует политика "Прямой".

По его словам, реакция некоторых украинских политиков на информацию о таком предложении главы Кремля была недопустима.

"Не успело агентство Bloomberg обнародовать эту информацию, как из разных каналов от разных политических сил полились тезисы без нас о нас договорились, Трамп предал Украину, Соединенные Штаты предали, без нас будут референдум проводить, Порошенко слил Донбасс... Считаю это просто непатриотичным со стороны оппозиционеров и недопустимым такое поведение", – подчеркнул Тука.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Позже в Белом доме заявили, что американская администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины.

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