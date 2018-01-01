Турчинов не исключает проведения в будущем на Донбассе точечных АТО

Секретарь СБНО отметил, что они должны быть реализованы "в соответствии с законодательством и логикой закона".

Александр Турчинов допускает точечную АТО "Укроборонпром"

Изменение Антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил повлечет за собой проведение в регионе точечных АТО.

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу "UA: Перший".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что 30 апреля Антитеррористическая операция переформатируется в операцию Объединенных сил на Донбассе.

Командующим Объединенных сил на Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

В то же время в Генштабе заявляли о том, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.

Напомним, антитеррористической операция на Донбассе стартовала в апреле 2014-го. В начале декабря 2017 года Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО погибли более 2,7 тісяч защитников страны.