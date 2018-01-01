Турчинов рассказал, на сколько украинская армия продвинулась на Донбассе в 2017-м

По словам секретаря СНБО, потуги боевиков и россиян кардинально изменить ситуацию на фронте "закончились фиаско".

Александр Турчинов ТСН

В минувшем году военнослужащие ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе продвинулись на дистанцию в 10 и более километров, а также значительным образом улучшили свои позиции.

Такую информацию озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в интервью "Громадському". "Об этом приятно говорить, что и 2016-й и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не уступили ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на десять и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", – сказал он.

По словам Турчинова, многочисленные и регулярные попытки боевиков и российских военнослужащих изменить конфигурацию на линии разграничения "закончились фиаско".

"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сложилась", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Турчинов рассказал о своих планах на президентские выборы.