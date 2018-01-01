"Тут бурлила жизнь". В Сети показали фото опустевшего Симферополя

Авторы поста утверждают, что раньше вокзал крупнейшего города Крыма был переполнен людьми.

На вокзале в Симферополе пусто Фото: Twitter/Крым UA

Центральный железнодорожный вокзал Симферополя в аннексированном Крыму пустынен, как никогда раньше. На фотографиях можно увидеть лишь несколько человек.

"Раньше тут бурлила жизнь, теперь живет Россия", - подписали авторы фото на странице в Twitter.

Фото: Twitter/Крым UA

В комментариях пользователи отмечают, что вокзал железнодорожной артерии Крыма всегда был переполнен пассажирами.

"Печальное зрелище - мертвый вокзал", "Помню море народа", – пишут комментаторы. "Все уехали на открытие моста смотреть!", "Зато очень чисто", - пишут подписчики.

Фото: Twitter/Крым UA

Напомним, в Крыму в преддверии майских праздников не наблюдался наплыв туристов, несмотря на хорошую погоду и продолжительные выходные. В Сети опубликовали снимки пустых пляжей полуострова.

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