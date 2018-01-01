"Твари и барыги". Вера Савченко гневно отреагировала на порезанные шины своего авто: видео

Пострадавшая намерена писать заявление в правоохранительные органы.

Вере Савченко порезали шины Фото: скрин видео Facebook/Вера Савченко

Вере Савченко, сестре народного депутата Надежды Савченко , порезали шины на автомобиле, который стоял на парковке около дома.

"Закладки на взрывчатку, прорезанные колеса — это то, что я ожидала. Вы — твари и барыги! Вы с кем будете воевать? С женщинами?!" – заявила жертва хулиганов в видеообращении на своей странице в Facebook.

В ролике Вера Савченко сообщила, что будет вызывать полицию и фиксировать хулиганские действия. Она отметила, что знает, кто решился на такой поступок. Вера назвала своих обидчиков "тварями" и отметила, что они безосновательно считают себя "бессмертными".

По словам сестры нардепа, ей теперь не на чем ехать по делам партии "Гражданская платформа Надежды Савченко".

Напомним, ранее Вера заявила, что голодание Надежды, которое продолжается уже 42-й день, крайне негативно отражается на ее здоровье, и врачи прописали узнице антибиотики.

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