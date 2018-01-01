Сегодня, 19:21 RSS

Тягнибок предложил отобрать Лавру у УПЦ МП

Сегодня, 18:01

Лидер "Свободы" заявил, что Петр Порошенко "создал суперхит".

Олег Тягнибок
Скриншот из видео
Руководитель ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что власти должны не дожидаясь решения Вселенского Патриарха Варфоломея начать отбирать православные святыни в пользу УПЦ КП. 

"Мы вообще считаем, что в этой ситуации украинская власть может сделать много чего без Константинополя. Например отобрать святыни, которые принадлежат Московскому Патриархату и которые являются на самом деле нашими, украинскими. И не надо Варфоломея спрашивать. Передать их в собственность украинской церкви. Киево-Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру. Какие проблемы? Запретить московским попам доступ к силовым структурам. Как это, представители Московского Патриархата являются капелланами в украинском войске?", – сказал Тягнибок.

Политик также возмутился эпизодом в Запорожье, когда священник отказался отпевать ребенка, который был крещен в УПЦ КП и добавил, что Порошенко своим обращением к Константинополю "сделал суперхит".

"Я также, как христианин, как патриот очень хочу, чтобы была создана Единая Поместная Православная Церковь с центром в Киеве. Порошенко уже люди готовы простить все грехи. Я никогда в ту церковь не ходил. Я являюсь греко-католиком, воспитан в семье греко-католического священника и своей вере я не изменял. Большинство украинских политиков – это вчерашние прихожане московской церкви", - сказал Тягнибок в эфире Ивано-Франковской телерадиокомпании "3-студия".

Ранее другая представительница "Свободы" Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев "отступниками, предателями, ренегатами". 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ирина Фарион, Олег Тягнибок, ВО Свобода, УПЦ МП, УПЦ КП, Петр Порошенко, автокефалия,
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...