"Тяжело не назвать ее тупой пи*дой". Корогодский и Ницой поругались из-за языка

Бизнесмен предположил, что детская писательница станет новым министром культуры благодаря "раздрачиванию общества".

Гарик Корогодский мешают строить страну, убеждена Ницой.

Между известным бизнесменом Гариком Корогодским и писательницей Ларисой Ницой разгорелся заочный спор из-за положения украинского и русского языков в Украине

Причиной спора стало заявление Ницой о том, что в 1918 году армия Муравьева расстреливала в Киеве всех, кто говорил на украинском языке и что в СССР ущемлялась мова.

"В СССР "не притеснялся украинский язык", просто в 1918 году, когда Муравьев с Красной армией ворвались в Киев, то убивали всех, кто шел навстречу и разговаривал на украинском языке и кто ходил в вышиванке. А тогда Киев разговаривал на украинском языке и был в вышиванках. За три дня было отстреляно пол-Киева. С тех пор Киев стал говорить всегда "по-русски", как любят сейчас говорить ставшие русскоязычными", – заявила она в комментарии Обозревателю.

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В ответ Корогодский написал в пост, в котором отметил, что тяжело не назвать Ницой "тупой пи*дой".

"Вы бы рекомендовали своим детям книгу писателя Ларисы Ницой? Я учился на Отрадном, в русской школе №67. Совсем рядом была украинская, №46. В каждой было больше 3 тыс чел, с общим на обе школы футбольным полем. Соседи мои по лестничной клетке, Шлей и Мальфановы, были украиноязычными. Во дворе говорили на чудной смеси. Получается, госпожа Ницой переехала в Киев защищать украинскую речь. Тяжело не назвать ее тупой пи*дой, которая раздрачивает общество", - написал бизнесмен на своей странице в соцсети Facebook.

Он также добавил, что удерживается от оскорблений, будучи воспитанным на двуязычии. "Похоже, на картинке будущий министр б*ядь культуры", - резюмировал Корогодский.

Эту запись Ницой прокомментировала заявлением, что люди, которые не замечают притеснения прав украиноязычных в обществе, мешают строить страну.

"Я не раздракониваю никого и не сею вражду. Я озвучиваю проблему, которую мирным путем с хорошим настроем и позитивными эмоциями нужно просто решить. В Украине публичное пространство должно быть заполнено украинским языком. А кто такие гарики корогодские ― понятия не имею и пусть не мешают нам строить Украину", - сказала Ницой.

