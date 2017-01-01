У Авакова неожиданно заявили о создании спецподразделения полиции по Крыму и Севастополю

Аваков заявил, что эти подразделения будут работать на других участках, пока Крым не будет освобожден от оккупантов.

В Министерстве внутренних дел неожиданно заявили о планах создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

По словам главы Нацполиции Сергей Князев, создать такие спецподразделения хотят до конца нынешнего года, сообщает 112 Украина.

Кроме того, будут созданы подразделения полиции в Ковеле и Белой Церкви.

Как уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков, подразделения будут сформированы на перспективу. То есть, пока Крым будет находиться в оккупации, полицейские будут работать на других участках.

"Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут работать там", — сказал Аваков.

Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий отметил, что новосозданные подразделения будут работать на международных трассах и на участках, прилегающих к админгранице с Крымом.

Ранее в МВД отметили, что в Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В стране в пять раз уменьшилось количество заказных убийств по сравнению с 1990-ми годами.