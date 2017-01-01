У Авакова неожиданно заявили о создании спецподразделения полиции по Крыму и Севастополю

Аваков заявил, что эти подразделения будут работать на других участках, пока Крым не будет освобожден от оккупантов.
По словам главы Нацполиции Сергей Князев, создать такие спецподразделения хотят до конца нынешнего года, сообщает 112 Украина.
Кроме того, будут созданы подразделения полиции в Ковеле и Белой Церкви.
Как уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков, подразделения будут сформированы на перспективу. То есть, пока Крым будет находиться в оккупации, полицейские будут работать на других участках.
"Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут работать там", — сказал Аваков.
Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий отметил, что новосозданные подразделения будут работать на международных трассах и на участках, прилегающих к админгранице с Крымом.
Ранее в МВД отметили, что в Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В стране в пять раз уменьшилось количество заказных убийств по сравнению с 1990-ми годами.