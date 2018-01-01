"У Дронова были окровавленные руки". Свидетельница рассказала о летальном ДТП в Харькове

Судьи Киевского райсуда заслушали показания Ирины Рафиковой - девушки, находившийся в машине Дронова.

Геннадий Дронов в зале суда УНИАН

В Киевском райсуде города Харькова провели допрос свидетелей по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии , случившемся 18 октября прошлого года.

Соответствующее сообщение опубликовал NewsRoom. Судьи заслушали показания Ирины Рафиковой – девушки, в момент столкновения находившейся в машине подозреваемого Геннадия Дронова.

По ее словам, изначально в тот роковой вечер Дронов находился в кафе "БарДым". В 20.15 они встретились и собрались вместе посетить кафе Koritza.

Перед самым столкновением с Lexus, за рулем которого сидела Елена Зайцева, сидящая на переднем сиденье Рафикова смотрела в экран смартфона.

"Это было моментально. Когда мы вышли с машины, сбежалось много людей, мне предоставили медпомощь (в больницу я ехать отказалась) и потом повели на опрос. У Дронова все руки были в крови. Он переживал за людей, спросил у женщины, нужна ли ей помощь", - заявила девушка.

Кроме того, Рафикова сказала, что не видела, на какой сигнал светофора тронулся с места Дронов, но в момент проезда перекрестка "точно горел зеленый, а автомомобиль двигался с обычной скоростью".

Напомним, ранее сталои известно, на сколько суд продлил содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.