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У главы МИД Украины Климкина нашли неточности в финансовой декларации

Вчера, 22:33

Главный украинский дипломат был неточен в документе за 2017 год, заявили в НАПК.

Климкин
Павел Климкин УНИАН

Представители Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции предало огласке результаты проверок деклараций ряда украинских чиновников за 2017 год – в том числе и главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина  было выявлено несколько нарушений.

Как заявили представители пресс-службы НАПК, Климкин не указал всех людей, которые владеют имуществом совместно с его супругой.

Кроме того, глава МИД положенным согласно законодательству образом не отобразил сведения о сделке, на основании которой была построена его дача.

К слову, как сообщили в НАПК, допущенные Климкиными нарушения не влекут за собой ни малейшей административной или уголовной ответственности.

Напомним, ранее Климкин рассказал, как будут устанавливать мир на Донбассе.

 

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Теги:  
Павел Климкин, Украина, МИД, НАПК, декларация, имущество
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