У кремлевского режима есть только один способ добиться своих целей в Украине — эксперт

Для РФ начало широкомасштабной агрессии против нашей страны будет означать довольно быстрый последующий крах, считает военный журналист.
Начало широкомасштабной агрессии против украинского государства будет означать последующий крах России, причем довольно быстрый, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".
"У России не получится военной победы. Единственный способ добиться своих целей для нынешнего кремлевского режима — это действовать изнутри Украины. Военный фактор можно использовать только как один из факторов помощи для политического метода", — отметил собеседник.
По его словам, "военный фактор мог сыграть в 2014 году — и то в ограниченном масштабе". "В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает", — добавил Машовец.
Ранее российский социолог, а также публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что цель президента РФ Владимира Путина в Украине заключается в том, чтобы в нашей стране сидел его вассал.
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