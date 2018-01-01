У Медведчука открестились от связи с задержанным Рубаном

В "Украинском выборе" заявили, что доводы СБУ не соответствуют действительности.

У Медведчука заявили, что Рубан не является членом "Украинского выбора" Фото: коллаж block-post.com

На брифинге, посвященном задержанию руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана , глава СБУ Василий Грицак сообщил некорректную информацию о связи задержанного с общественным движением Виктора Медведчука "Украинским выбором".

Об этом сказано в заявлении, которое 10 марта было обнародовано на официальном сайте "Украинского выбора".

В организации сообщили, что Рубан никогда не являлся членом данной общественной организации.

"Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления утверждают, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская федерация" на правах участника, а не руководителя, как заявлено в СБУ. Также он просил у организации предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием". Позже, уверяют в "Украинском выборе", он вел на сайте свой независимый блог.

"Именно возможностью регистрации своего блога на сайте "Украинского выбора" и воспользовался Владимир Рубан, разместивший несколько собственных материалов. Однако после событий 2014 года Рубан позволил себе ряд лживых, манипулятивных и оскорбительных заявлений в адрес лидера движения Виктора Медведчука", - сказано в сообщении.

С связи с неоднократной критикой в адрес Медведчука, уверяют в организации, блог переговорщика с сайта удалили, однако факты о мероприятиях Рубана доступны на ресурсе и в настоящее время.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Владимира Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.