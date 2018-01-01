У Порошенко прокомментировали ДТП с пенсионером

Глава государства поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко прокомментировал инцидент, в котором автомобиль из кортежа президента Украиныв центре Киева.

По его словам, президент уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - отметил Цеголко в сообщении на Facebook.

Днем 6 марта служебный автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил в центре Киева пожилого мужчину. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение. По словам очевидцев, пострадавший нарушил правила дорожного движения — перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. Стоит отметить, что патрульный, регулировавший движение, сначала пропустил все машины кортежа и только после того, как они проехали, обратил внимание на лежащего посреди дороги пожилого мужчину.

Позже в сети появилось видео инцидента.