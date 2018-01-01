У Порошенко заявили о принятом решении по предоставлению Томоса

В Администрации президента заверили, необходимо дождаться завершения процедуры.

В АП заявили, что автокефалия - решенный вопрос УНИАН

Заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко заявил, что в день 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

"Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонически требуется определенное время. Идет процедура. Завершается информирования других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления Томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - сказал он в комментарии LIGA.net.

Павленко также уточнил, что 28 июля не должны были предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви из-за необходимости завершения ряда процедур.

Напомним, Порошенко заявил, что получение украинской церковью автокефалии является вопросом национальной безопасности, поэтому необходимо молиться для положительного результата для нашей страны.

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