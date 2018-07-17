У Путина есть три задачи в Украине — военный эксперт

Главу России удовлетворяет выполнение любой из задач, отметил аналитик.

У Владимира Путина есть три задачи в Украине, сказал военный эксперт Reuters

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине (в 2019 году в нашей стране запланированы президентские выборы), здесь у него есть три задачи.

Выполнение любой из задач удовлетворяет главу РФ, рассказал аналитик "Апострофу".

По его словам, первая — провести своего президента, если не получится, тогда украинского лидера нужно поссорить с парламентом, а в случае провала второй — провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по важным вопросам.

"Выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил. Для него это будет победой", — добавил собеседник.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что РФ возобновит эскалацию конфликта на Донбассе в период предвыборной кампании и очередных выборов президента Украины в 2019-м.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram