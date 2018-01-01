У суда по делу разгрома ромского табора лидер "С14" устроил стычку с журналистом

Инцидент произошел близ Голосеевского райсуда Киева.

Возле здания Голосеевского райсуда столицы Украины случился конфликт между журналистом "Громадського" Игорем Бурдыгой и участниками националистической и праворадикальной организации "С14".

Начало конфликта "Громадське"

Суд заседал по поводу дела о разгоне членами "С14" ромского лагеря на Лысой горе в Киеве и выборе меры пресечения одному из координаторов организации Сергею Мазуру, сообщает " Громадське ".

После заседания суда Игоря Бурдыгу окружили представители "С14", а ее лидер Евгений Карась дал ему пощечину. Далее началась стычка, в которую немедленно вмешались полицейские.

Также известно, что к инциденту привел более ранний конфликт с участниками организации в соцсетях − Бурдыга в ходе спора использовал нецензурную брань, за что получил и выговор от руководства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что силовики провели обыск в квартире лидера "С14", а суд арестовал координатора организации.

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