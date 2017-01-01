У Светлодарской дуги снайпер боевиков убил воина ВСУ

Вчера террористы нарушали "праздничное перемирие", отметили в штабе спецоперации.

Вчера террористы цинично обстреляли подразделения ВСУ Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 23 декабря, боевики трижды нарушали "праздничное перемирие", обстреляв позиции украинских воинов.

В районе Светлодарской дуги вражеский снайпер застрелил военнослужащего Вооруженных Сил Украины, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

"Российско-террористические войска вчера днем цинично обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского", — отметили в ведомстве.

По его данным, "такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня".

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.