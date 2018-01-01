"Уберите свой чемоданчик". В Украину не пустили россиян с георгиевской лентой на багаже: фото

Рассказавший об инциденте cпикер Госпогранслужбы Олег Слободян не преминул вспомнить уже классический анекдот про границу и "Нехай щастить".

Чемодан и пресловутая ленточка facebook.com/oleh.slobodyan

Украинские пограничники не пропустили в Украину двух граждан России, на чемодане которых была прикреплена георгиевская ленточка.

Соответствующее сообщение cпикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook в пятницу, 4 мая.

По его словам, накануне в аэропорту Борисполь из столицы Беларуси прибыли мужчина и женщина − российские граждане.

"Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленточки, которые запрещены в Украине", − сказал Слободян.

Спикер Госпогранслужбы особо отметил, что на просьбу пограничников снять ленточку россияне отреагировали крайне негативно. В связи с этим пограничники отказали им во въезде в Украине и они вынуждены были обратным рейсом вернуться в Минск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ввели новые правила пересечения границы.

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