"Убили шестерых украинцев". На Донбасс прибыла новая группа сербских наемников

Согласно имеющимся данным, наемники из Сербии имеют достаточно "кровавый" послужной список.

Снайперы на Донбассе Podrobnosti

На временно оккупированные боевиками территории Украины прибыла группа новых наемников

Как сообщили волонтеры из фонда "Повернись живим" в своем Telegram-канале, украинские разведчики, в районе 31-го блокпоста (на Бахмутской трассе) обнаружили новоприбывшую группу сербских снайперов.

"Они заехали пару недель назад. Есть информация, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях", – заявил один из разведчиков.

По его данным, на счету наемников из Сербии только по Донецкой области могут быть шесть забранных жизней украинских бойцов.

"Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитие крови на нашей земле", – резюмировал разведчик.

НАпомним, ранее волонтер рассказал, почему российские наемники ЧВК "Вагнера" готовы погибать в Сирии.