Убивал животных на глазах ребенка. В Одессе жестоко избили живодера: фото

Мужчина находил животных через объявления волонтеров.

В Одессе избили живодера Максима Литвина фото: 048.ua

В Одессе избили местного жителя Максима Литвина, который убивал животных в присутствии пятилетнего ребенка.

Мужчина находил животных через объявления волонтеров. Он обещал присматривать за котятами, но позже зоозащитники выяснили, что животных мужчина убивает. Несколько кошек были выброшены из окна. Убийства совершались на глазах 5-летнего ребенка, пишет 048.ua.

Полиция ничего не предпринимает, заявляют волонтеры. "Никто не предпринимает ничего в отношении него. Они завели уголовное дело не по пострадавшим животным, которых у нас двое, которые выжили, их избили, есть заключение, а завели по пропавшим котятам. Заранее они обрекали это дело на провал, потому что по пропавшим животным не ведется никакое следствие", — рассказала волонтер Татьяна Синицына-Пительгузова.

Журналист Дмитрий Бакаев на своей странице в Фейсбуке пишет: "Я хочу обратиться к полиции: посадите человека за решетку! Лет на пять! В присутствии несовершеннолетнего неоднократно убивал животных. А не выполните букву закона его еще раз по голове приголубят. Желающих много. Еще и прибьют".

Напомним, ранее в Одессе школьную учительницу обвинили в убийстве животного.

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