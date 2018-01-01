Убившему учительницу из гранатомета волонтеру отменили судебный приговор

Подсудимого оправдали из-за отсутствия состава преступления.

Виталий Курач

Апелляционный суд Черниговской области отменил приговор в виде шести лет лишения свободы волонтеру АТО, активисту партии "ВО "Свобода" Виталию Курачу за случайный подрыв гранатомета в школе в селе Репки, в результате которого один человек погиб и двое были ранены.

Об этом говорится в определении суда, передают "Украинские новости".

Адвокаты просили суд отменить приговор от 21 марта 2016 года, которым подсудимый был признан виновным, и оправдать его из-за отсутствия состава преступления.

"(Подсудимый) считает, что передав отстрелянный корпус гранатомета в Репкинскую школу №2 прекратилось и хранение им этого предмета. Доказательств, свидетельствующих о его передаче на временное хранение или с другой целью не установлено. Он не брал на себя какие-либо обязанности по контролю за дальнейшим обращением с этим предметом на территории школы, и не имел свободного доступа к нему", - сказано в тексте судебного решения.

18 февраля 2015 года в селе Репки Черниговской области погибла одна сотрудница школы, еще двое были ранены из-за взрыва гранатомета, принесенного волонтером Курачем в школьный музей.

Ранее сообщалось, что Чугуевская прокуратура утвердила обвинение 33-летнему местному жителю, который забил насмерть 53-летнего военнослужащего за отказ распить с ним алкоголь.

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