Убийце подполковника полиции в Киеве объявили о подозрении, суд отправил его под арест

Подозреваемый был задержан сотрудниками Национальной полиции на территории Киевской области.

Злоумышленник совершил убийство с целью... завладеть золотой цепочкой подполковника SKELET-info

Прокуратура сообщила о подозрении в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака ранее задержанному по этому делу пять раз судимому рецидивисту.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Facebook.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судимый за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Национальной полиции на территории Киевской области, при задержании у него изъяли орудие совершения преступления.

"Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению", - отметили в полиции.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч.4 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины. Ему "светит" до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Параллельно с этим в Шевченковский районный суд г. Киева было внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд ходатайство удовлетворил, назначив подозреваемому два месяца ареста без права внесения залога.

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Ранее СМИ писали, что днем 5 июля в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину — тело погибшего в авто увидела прохожая. Потом выяснилось, что погибший является сотрудником Нацполиции.

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