Убийство Аркадия Бабченко: все, что известно

Журналиста расстреляли в подъезде его дома, когда он вышел в магазин.

Аркадий Бабченко. Фото: кадр из видео

Вечером 29 мая В Киеве убили известного российского журналиста

По словам начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик, нападение было совершено на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столице.

По словам Блищик, на линию 102 пришел звонок от врачей, которым женщина рассказала, что обнаружила в помещении своего мужа в крови. От полученого ранения (предварительно - в спину) потерпевший умер.

Появилось телеграм-канал Незыгарь опубликовал фото с места убийства Бабченко.

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Нардеп Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко. По его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом:

"Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу".

Кадр из трансляции с места убийства Аркадия Бабченко. Фото: Громадське

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством Бабченко и подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления. Кроме того, по факту убийства журналиста в России открыли уголовное дело.

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили, комментируя смерть Бабченко заявил, что "Порошенко оставляет за собой шлейф трупов".

У Аркадия Бабченко остались сиротами шесть детей - многие годы он усыновлял ребятишек из детдомов, где те никому не были нужны, и поднимал их своими силами.

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