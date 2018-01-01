"Убийство" Бабченко: опубликован разговор заказчика с киллером-украинцем, видео

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1 / 5 В СБУ представили оперативные фото по делу Бабченко (Фото: ssu.gov.ua)

В СБУ заявили, что ликвидацию журналиста заказали и оплатили российские спецслужбы.

В СБУ представили оперативные фото по делу Бабченко Фото: ssu.gov.ua

В Службе безопасности Украины заявили, что Кремль решил устранить журналиста Аркадия Бабченко , чтобы запугать граждан РФ, которые из-за политической позиции покидают страну.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, спецслужбами России был завербован гражданин Г., который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда убийств на территории Украины.

Убийство Бабченко должен был реализовать экс-боец АТО, который получил 15 тысяч долларов задатка. Всего за совершение преступление ему пообещали 30 тысяч долларов. Также исполнителю было передано полное досье на Бабченко и его родных.

"Российскими спецслужбами была поставлена еще одна задача для организатора: нелегально закупить за средства российских спецслужб оружие и боеприпасы из района проведения АТО и организация схронов на территории Киевского региона", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

В СБУ также обнародовали фрагмент беседы между русскоязычным заказчиком убийства и исполнителем, который разговаривает на украинском языке.

Напомним, ранее СБУ обнародовала видео задержания заказчика покушения на Бабченко на одной из улиц столицы.

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