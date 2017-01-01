Убийство Ноздровской. Суд вынес решение по Россошанскому

Россошанского оставили под стражей до 5 апреля текущего года.
Соответствующее решение приняла коллегия судей, сообщает "Громадське".
Как отмечается, начальнику следственного изолятора поручили провести полный медицинский осмотр подозреваемого.
Напомним, ДТП с Дмитрием Россошанским произошло 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района. В аварии погибла 26-летняя Светлана Сапатинская.
Данное дело слушалось два года. В итоге суд приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам лишения свободы. Однако его адвокат пытается обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.
Отметим, за расследованием дела следила сестра Сапатинской Ирина Ноздровская, которую нашли мертвой 1 января. В ее убийстве подозревают отца Дмитрия Россошанского Юрия.