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Убийство Ноздровской. Суд отклонил апелляцию подозреваемого и оставил его под арестом

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Россошанский, суд < >
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1 / 4 Суд отклонил апелляцию Россошанского (фото6 Цензор.НЕТ)

Россошанский останется под арестом, как и постановил суд первой инстанции/

В четверг, 18 января, Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил апелляцию на меру пресечения защиты Юрия Россошанского, которого подозревают в жестоком убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Россошанский останется под арестом, как и постановил суд первой инстанции, пишет "Страна".

Юрий Россошанский находится в СИЗО, общение с ним происходило через видеосвязь. Адвокаты просили суд изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В зале присутствовали адвокат Россошанского Николай Личик, защитники семьи Ноздровской, отец и дочь погибшей Анастасии, сообщает "Цензор.НЕТ".

Напомним, 9 января решением Вышгородского районного суда Россошанскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта в Киевском следственном изоляторе без определения возможности внесения залога.
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