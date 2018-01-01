Убийство журналиста Веремия. "Шрек" прятался в детском отделении института сердца, фото, видео

Активисты плеснули "Шреку" в лицо зеленкой.

"Шрек" скрывается от правосудия в Институте сердца. Facebook.com

"Участник вооруженного нападения во время "Евромайдана" на журналиста Вячеслава Веремия, Юрий Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве, на 5 этаже больницы в палате № 5032", - говорится в сообщении hromadske.ua.

Как сообщил участник боевых действий и волонтер Роман Синицын в Facebook, присутствующий на месте, Крысин находится на обследовании в больнице, однако почему в детском отделении, неизвестно.

Отмечается, что о пребывании там Крысина стало известно от ветерана АТО и участника Майдана Петренко, который пришел на обследование и столкнулся с Крысиным в больнице.

26 февраля в больницу пришли активисты, среди которых были представители радикальной организации С14. Они принесли шарики и мандарины, а также средство от крыс с черной лентой. Как только посетители вошли в палату, один из них плеснул Крысину зеленку в лицо.

"Я не стрелял в человека", — заявил Крысин. Впоследствии его выпустили в туалет умыться.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева освободил из-под стражи Юрия Крысина, одного з обвиняемых в убийстве во время Евромайдана журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Напомним, был убит в ночь на 19 февраля 2014 года на улице Большой Житомирской в Киеве. Его жестоко избили, нанесли огнестрельное ранение в спину, в результате чего 15 февраля он умер в больнице. По данным следствия, в преступлении принимали участие пять человек.

Крысин является подозреваемым по нескольким уголовным процессам, среди которых – причастность к убийству Веремия.