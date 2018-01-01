Участие в детском Евровидении в Беларуси: в Украине решили ехать на конкурс

Украинские представители конкурса подчеркивают, что отборочный тур пройдет онлайн.

Представитель Украины поедет на детское Евровидение в Минск Фото: Glamurchik Tochka.net

Национальная общественная телерадиокомпания Украины намерена провести отбор на детское Евровидение-2018 , несмотря на недостаток финансирования.

Как сообщает пресс-служба UA.Первый, отборочный этап в этом году пройдет онлайн, а финал конкурса состоится в столице Беларуси.

"Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2018″ остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса", — отмечают в пресс-службе.

В Национальной телерадиокомпании отметили, что в бюджете на участие в конкурсе заложено недостаточное количество средств, поэтому онлайн-отбор станет возможностью сэкономить и не ехать украинской делегации на начальном этапе в Белоруссию. Для участия в мероприятии имеется лишь половина необходимой суммы.

Таким образом Украина стала двадцатой страной, которая будет принимать участие в детском "Евровидении" в Беларуси.

Напомним, детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В ноябре 2018 года конкурс пройдет столице Беларуси Минске. В 2012 году победу на детском Евровидении одержала 10-летняя украинка Настя Петрик.

Ранее в НОТУ сообщали, что представитель Украины не сможет принять участие в детском Евровидении в Минске в ноябре 2018 года.

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