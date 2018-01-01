Участник АТО поджег себя в центре Кривого Рога: фото

Очевидцы попытались оказать мужчине помощь и принялись обливать его водой.

Участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога.

Мужчина приобрел жидкость для разжигания костра, подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и подпалил кусок ткани.

Очевидцы попытались оказать мужчине помощь - разорвали футболку и принялись обливать его водой. Кроме того, вызвали медиков и правоохранителей, сообщает "Первый криворожский".

Уточняется, что у мужчины при себе была обложка удостоверения участника боевых действий. При этом свидетели инцидента отмечают, что он был изрядно выпившим и жаловался на жизненные обстоятельства. Обмолвился, что у него есть шестеро детей.

Напомним, в центре Луцка во время концерта мужчина поджег себя.

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