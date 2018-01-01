Участники акции протеста возле ВР крепко избили правоохранителей - видео

В Сети появилась запись стычек между протестующими и полицейскими у ВР.

В драках с протестующими пострадали несколько правоохранителей twitter.com/MVS_UA

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией.

На видео видно, как протестующие несколько раз вытаскивают из строя полицейских и бьют их ногами и руками. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.

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Напомним, митинг стартовал утром во вторник, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады. Он быстро перерос в столкновения с правоохранителями. Затем в МВД сообщили, сколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими.

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