Участники рынка нашли компромисс по "соевому" конфликту

Стороны пришли к мнению, что поддержка внутреннего товаропроизводителя – единственный способ развития украинской экономики.

Конфликт по сое, который вот уже третий месяц поддерживают лоббисты иностранных и российских трейдеров подходит к логическому разрешению. Представители сельхозпроизводителей, переработчиков, профильных ассоциаций, а также народные депутаты от Налогового и Аграрного комитетов обсуждали проблемы развития масличной отрасли и перспективы ее развития на круглом столе "Эффективный механизм налогообложения аграриев: поиск справедливости".

Все стороны пришли к единому мнению, что поддержка внутреннего товаропроизводителя – единственный способ развития украинской экономики. "Ни один участник круглого стола не сомневается в необходимости поддержки стимулирования украинского переработчика. В то же время мы должны поддерживать агрария, который выращивает сельхозпродукцию", - подчеркнул Александр Бакуменко, заместитель главы Аграрного комитета ВРУ.

Степан Капшук, председатель ассоциации "Укролияпром", в состав в которой входят десятки перерабатывающих предприятия: "Становясь сырьевым придатком Украина в долгосрочной перспективе ничего не выиграет. Имея собственные перерабатывающие мощности по сое и рапсу, мы вывозим сырье из страны, при этом готовый продукт импортируем из других стран – рапсовое масло из России и соевый шрот из Турции. Ни для кого не секрет, что возвращение предыдущей версии закона прежде всего выгодно транснациональным трейдерам, чьи перерабатывающие мощности находятся в Европе и России".

Стороны пришли к общему выводу, что компромиссным является решение, обеспечивающее возврат НДС и заводам по переработке масличных культур, и сельхозпроизводителю, который самостоятельно экспортирует выращенную продукцию. Таким образом масличная отрасль будет защищена от вывоза сои из страны как сырья для переработки на заводах Европы и России и получит возможность для дальнейшего развития, пишет Обоз.

Активно оспаривал эту позицию Михаил Соколов, глава ВАР, гражданин России: "Сейчас звучат манипуляции о том, что мы поддерживаем зарубежных трейдеров и Россию. А на самом деле я просто хочу, чтобы мои деньги остались у меня", – отметил Соколов.

Народный депутат, Иван Мирошниченко отметил: "Когда я работал в американской компании Cargill, нашему заводу очень помогала поддержка государства. Сейчас, я считаю, что переработка в поддержке не нуждается"

"Мы уверены, что конкуренция за сою будет такой же высокой, как сейчас за подсолнечник. Соответственно, это не даст ценам на внутреннем рынке упасть. У товаропроизводителя будет выбор – продать свою продукцию переработчику, который борется за сырье и готов давать высокую цену, или же экспортировать ее самому. Ни в одном из этих случаев фермер не проиграет. В то же время мы дадим возможность развития для целой отрасли внутри страны", – комментируетопасения Соколова директор Адампольского завода по переработке сои Дмитрий Мотузко.