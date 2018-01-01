Ученые выяснили, как освободиться от тяги к сладкому

Острая пища может помочь избавиться от тревожности, выяснили специалисты.
Такой же вывод подтвердили исследователи из Национального института здравоохранения Штатов, пишет MedikForum.
По мнению специалистов, причиной зависимости от сахара может быть дефект системы мозга, отвечающей за выработку серотонина ("гормоном счастья" — Ред.), из-за него человек склонен ощущать повышенную тревожность и невроз, а употребление сладкого становится способом снятия тревоги.
"Если вы ищете замену сладостям, обратите внимание на перец — благодаря содержанию в своем составе вещества капсаицина он легко справляется с проблемой. Острая, насыщенная капсаицином пища, также способна быть аналогичным механизмом, избавляющим от тревожности", — отметили эксперты.
Ранее стало известно, что в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже.
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