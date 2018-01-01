"Учи историю Украины". В захваченном Луганске 9 мая раздавали проукраинские листовки, фото

В подконтрольном боевикам "ЛНР" городе активисты воспользовались устроенными врагом мероприятиями для раздачи листовок.
На одной из листовок написано на русском "Учи историю Украины. Придем — спросим", а на другой — "Помни, что живешь на украинских землях!", пишет сайт телеканала "24" со ссылкой на свой источник.
"Наряду со всей той пропагандой, которая лилась отовсюду 9 мая в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске, нашлось место и проукраинским настроениям", — отметило издание.
Напомним, 20 апреля в центре подконтрольного боевикам "ДНР" Донецка неизвестные патриоты вывесили на недостроенном здании два флага — Украины и Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии.
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